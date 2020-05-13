Норвегия частично открыла границу для граждан ЕС, а также Исландии, Великобритании, Лихтенштейна и Швейцарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министерство юстиции страны в среду утром заявило, что гражданам стран Единого экономического пространства, к которому относятся страны-члены ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, а также гражданам Швейцарии теперь будет разрешено посещать родственников в Норвегии.

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Новые правила также позволят гражданам стран Единого экономического пространства посещать объекты, которыми они владеют. Такими образом шведы и датчане смогут посетить свои норвежские домики для отдыха в течение лета.

Правительство также открыло путь для въезда в страну сезонным рабочим, на которых рассчитывают фермеры.

"Правительство постоянно работает над тем, чтобы найти правильный баланс между защитой от инфицирования и другими важными социальными соображениями", - заявила министр юстиции Норвегии Моника Меланд, объявляя о новых послабления.

По ее словам, Норвегия постепенно будет открывать въезд для новых групп иностранцев, если ситуация с эпидемией это позволит.

Напомним, Европейская комиссия 13 мая представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки.

Германия в среду объявила, что откроет границы с 15 июня, но послабления будут уже с пятницы.