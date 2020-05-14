Бундестаг схвалив другий пакет соціальної допомоги через пандемію

Бундестаг на тлі епідемії COVID-19 у четвер, 14 травня, схвалив другий пакет соціальної допомоги для пом'якшення економічних наслідків кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Пакет передбачає, серед іншого, збільшення виплат для тих, хто працює за скороченим графіком. Працівники, чий графік скорочено щонайменше наполовину, починаючи з четвертого місяця будуть отримувати допомогу, еквівалентну 70% зарплати після вирахування податків, а починаючи з сьомого місяця - 80%.

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Для батьків з дітьми розмір допомоги збільшать до 77% та 87% відповідно. Зараз допомога через неповну зайнятість складає 60% від зарплати після вирахування податків, а для батьків з дітьми - 67%.

Для безробітних, які припинять отримувати соціальну допомогу в період з 1 травня по 31 грудня 2020 року, виплати подовжать на три місяці. Новий пакет передбачає і можливість компенсації за безкоштовні обіди в дитсадках та школах, які діти не отримали через тимчасове закриття цих закладів.

Перший пакет соціальної допомоги, яка знижує вимоги для отримання виплат через неповну зайнятість, німецькі парламентарі ухвалили у березні на самому початку запровадження коронавірусних обмежень. Відтоді 750 тисяч німецьких підприємств зареєстрували для отримання допомоги через неповну зайнятість майже 10 мільйонів працівників.

У середу уряд Італії презентував пакет заходів зі стимулювання економіки на 55 мільярдів євро, щоб подолати економічний вплив пандемії коронавірусу.