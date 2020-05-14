Бундестаг одобрил второй пакет социальной помощи из-за пандемии

Бундестаг на фоне эпидемии COVID-19 в четверг, 14 мая, одобрил второй пакет социальной помощи для смягчения экономических последствий кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Пакет предусматривает, среди прочего, увеличение выплат для тех, кто работает по сокращенному графику. Работники, чей график сокращен минимум наполовину, начиная с четвертого месяца будут получать помощь, эквивалентную 70% зарплаты после вычета налогов, а начиная с седьмого месяца - 80%.

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Для родителей с детьми размер пособия увеличат до 77% и 87% соответственно. Сейчас помощь из-за неполной занятости составляет 60% от зарплаты после вычета налогов, а для родителей с детьми - 67%.

Для безработных, которые прекратят получать социальную помощь в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года, выплаты продлят на три месяца. Новый пакет предусматривает и возможность компенсации за бесплатные обеды в детских садах и школах, которые дети не получили из-за временного закрытия этих заведений.

Напомним, в среду правительство Италии представило пакет мер по стимулированию экономики на 55 млрд евро, чтобы преодолеть экономическое влияние пандемии коронавируса.