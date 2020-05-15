В Дании впервые за два месяца не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

Дания сообщила о том, что за последние сутки впервые с 13 марта не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По сравнению с четвергом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Дании выросла на 78 до 10 791, а число госпитализаций сократилось на 10 к 137.

Число умерших не изменилось и составило 537 человек.

Дания в середине марта ввела ограничительные меры из-за распространения коронавирус.

С 15 апреля Дания стала одной из первых стран в Европе, которая начала ослабления ограничений. С 18 мая в стране начнут открываться кафе и рестораны.

Музеи, театры и зоопарки откроются 8 июня. Кроме этого, с 8 июня будут разрешены мероприятия с участием от 30 до 50 участников.

На сегодняшний день действует ограничение на сборы более 10 человек.