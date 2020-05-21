Від коронавірусу у Франції за добу померли 110 людей

Станом на вечір 20 травня ще 110 пацієнтів c коронавірусом померли за добу у французьких лікарнях і місцевих будинках для літніх людей.

Такими є останні дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда".

Загалом жертвами епідемії стали 28 132 особи.

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Кількість госпіталізованих з діагнозом COVID-19 продовжує знижуватися. У лікарнях залишаються 17 941 особа - це на 527 осіб менше, ніж напередодні.

За добу до лікарень надійшли ще 506 пацієнтів. 791 людина була виписана.

У палатах інтенсивної терапії кількість госпіталізованих знизилася до 1 794 особи. Тиждень тому важких хворих було 2428.

Як повідомлялося, Франція готує мобільний додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус.

Французи ж все менше підтримують запроваджені у зв’язку з коронавірусом обмеження.