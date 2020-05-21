От коронавируса во Франции за сутки умерли 110 человек

По состоянию на вечер 20 мая еще 110 пациентов c коронавирусом умерли за сутки во французских больницах и местных домах престарелых.

Таковы последние данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда".

Всего жертвами эпидемии стали 28 132 человека.

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Количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 продолжает снижаться. В больницах остаются 17 941 человек - это на 527 человек меньше, чем накануне.

За сутки в больницы поступили еще 506 пациентов. 791 человек был выписан.

В палатах интенсивной терапии количество госпитализированных снизилось до 1794 человек. Неделю назад тяжелых больных было 2428.

Как сообщалось, Франция готовит мобильное приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом.

Французы же все меньше поддерживают введенные в связи с коронавирусом ограничения.