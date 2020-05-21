США не передбачають відновлення поїздок з Європи найближчим часом

Сполучені Штати поки не передбачають завершення дії заборони на в’їзд для іноземців, які відвідували Шенген, запровадженої президентом Трампом через пандемію коронавірусу в середині березня.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Кейлі Макенані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента США.

"У нас поки що немає графіка щодо цього. Головна турбота президента - це захистити американців. Його обмеження на поїздки врятували життя", - заявила Кейлі Макенані.

"Таким чином, у нас немає жодних заяв про те, коли ми будемо готові відновити поїздки. Але його (президента Трампа - Ред.) пріоритет, його питання номер один - це Америка, здоров'я та добробут нації", - додала Макенані.

Оголошуючи про заборону в'їзду для мандрівників з Шенгену в середині березня, Трамп сказав, що вона діятиме 30 днів. Згодом заборона поширилась на мандрівників з Британії та Ірландії.

У середині квітня Трамп оголосив, що заборона діятиме до тих пір, поки ситуація в країнах Європи, які серйозно постраждали від коронавірусу, не поліпшиться.

Винятком є ​​американці, деякі дипломати і європейці, у яких є довгостроковий дозвіл на роботу в США - їм в’їзд дозволений.