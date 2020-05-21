США не предусматривают восстановления поездок из Европы в ближайшее время

Соединенные Штаты пока не предусматривают завершения действия запрета на въезд для иностранцев, посещавших Шенген, введенного президентом Трампом из-за пандемии коронавируса в середине марта.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента США.

"У нас пока нет графика по этому поводу. Главная забота президента - это защитить американцев. Его ограничения на поездки спасли жизни", - заявила Кейли Макенани.

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"Таким образом, у нас нет никаких заявлений о том, когда мы будем готовы возобновить поездки. Но его (президента Трампа - Ред.) приоритет, его вопрос номер один - это Америка, здоровье и благополучие нации", - добавила Макенани.

Объявляя о запрете въезда для путешественников из Шенгена в середине марта, Трамп сказал, что он будет действовать 30 дней. Впоследствии запрет распространился на путешественников из Британии и Ирландии.

В середине апреля Трамп объявил, что запрет будет действовать до тех пор, пока ситуация в странах Европы, серьезно пострадавших от коронавируса, не улучшится.

Исключением являются американцы, некоторые дипломаты и европейцы, у которых есть долгосрочное разрешение на работу в США - им въезд разрешен.