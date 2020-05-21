Дослідження виявило антитіла на коронавірус у 1% данців 

Лише близько 1% людей, які живуть у Данії, були інфіковані коронавірусом.

Це показує звіт, опублікований данським агентством охорони здоров'я Statens Serum Institut, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З 2600 випадково відібраних людей 1 071 пройшли тестування на антитіла. Тільки 12 опитаних отримали позитивний результат, що еквівалентно 1,1%.

Читайте також У Данії кожен дорослий зможе пройти тест на коронавірус

SSI застеріг, що результати є попередніми. До того ж є кілька факторів, які не дозволяють із певністю сказати, чи є результати показовими для всього населення країни.

Експерти зазначають, що результати дослідження викликають занепокоєння, оскільки показали, що країна є вразливою до можливого нового швидкого поширення вірусу.

"На колективному рівні у нас немає стійкості, а це означає, що у епідемії є потенціал знову набрати сили", - сказав Єнс Лундгрен, професор однієї з найбільших лікарень Данії.

Читайте також У Данії вперше за два місяці не зафіксували жодної смерті від коронавірусу

Данія в середу повідомила про загальну кількість 11 111 підтверджених випадків зараження COVID-19 та 554 випадки смерті.

Нагадаємо, у Швеції на кінець квітня антитіла від коронавірусу були у близько 7,3% мешканців Стокгольма.

Данія першою у Європі відкрила дитсадки і початкові школи після карантину.

Детальніше про ситуацію в Данії у статті: Заражені та щасливі: як Данії вдалося вгамувати коронавірус