Франция введет 14-дневный карантин для всех, кто прибывает из Британии

Франция в ответ на решение Великобритании введет двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из Британии, начиная с 8 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Франция в ответ на решение британского правительства о двухнедельном карантин для всех прибывающих в страну, введет зеркальную меру – обязательство о 14-дневной самоизоляции для всех, кто прибывает во Францию ​​из Британии, начиная с 8 июня.

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"Путешественники из Британии, независимо от их гражданства, должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию с момента вступления в силу требования Британии о 14-дневной самоизоляции", - говорится в сообщении официального Twitter посольства Франции в Британии.

#quarantine « Les voyageurs en provenance du 🇬🇧, quelle que soit leur nationalité, seront invités à effectuer une quatorzaine lorsque la mesure britannique de quatorzaine, annoncée ce soir, entrera en vigueur.» #quarantaine #COVIDー19 pic.twitter.com/U1ualAAK5q — French Embassy UK (@FranceintheUK) May 22, 2020

В правительстве добавили, что будут применять такие зеркальные меры по отношению ко всем странам, которые будут требовать карантина по прибытии на их территорию.

Напомним, Великобритания решила с 8 июня обязать всех въезжающих на территорию страны 2 недели оставаться на карантине. Путешественники должны будут предоставить адрес, где они будут проходить самоизоляцию, с возможностью проверки и наложения штрафа от 1000 фунтов стерлингов в случае нарушения.

Эти правила не распространяются на отдельные категории граждан. Сначала планировали сделать исключение и для тех, кто прибывает из Франции, но в итоге Франции нет в перечне территорий, откуда можно въехать без обязательства о самоизоляции.

Ранее министр внутренних дел Франции выразил сожаление по поводу решения Великобритании.