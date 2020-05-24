Музеї Ватикану відчиняться з 1 червня

Після майже трьох місяців закриття з 1 червня знову відновлять роботу ватиканські музеї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Ватикану".

В музеях діятимуть суворі правила гігієни та дистанції. Усім відвідувачам при вході перевірятимуть температуру. Вхід виключно з захисною маскою.

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Під час роботи музеїв всередині чергуватиме медичний персонал, готовий відреагувати за необхідності.

Щоб запобігти скупченню людей при вході, продаж квитків проводиться лише за попереднім замовленням.

На період надзвичайного стану скасовано безкоштовні відвідини музеїв в останню неділю місяця.

Відкриття музеїв Ватикану збігається з поступовим ослабленням обмежень в Італії після майже тримісячного періоду карантину. Робота багатьох підприємств і видів діяльності знову дозволена.

Музеї Ватикану були закриті з 9 березня в зв'язку з коронавірусом.

Детальніше про те, як Італія виходить з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.