Музеи Ватикана откроются с 1 июня

После почти трех месяцев закрытии с 1 июня вновь возобновят работу ватиканские музеи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

В музеях будут действовать строгие правила гигиены и дистанции. Всем посетителям при входе будут проверять температуру. Вход только с защитной маской.

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Во время работы музеев внутри будет дежурить медицинский персонал, готовый отреагировать при необходимости.

Чтобы предотвратить скопление людей при входе, продажа билетов совершается только по предварительному заказу.

На период чрезвычайного положения отменено бесплатное посещение музеев в последнее воскресенье месяца.

Открытие музеев Ватикана совпадает с постепенным ослаблением ограничений в Италии после почти трехмесячного периода карантина. Работа многих предприятий и видов деятельности вновь разрешена.

Музеи Ватикана были закрыты с 9 марта в связи с коронавирусом.

Подробнее о том, как Италия планирует выходить из карантина, читайте здесь: Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после жесткого карантина.