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У Латвії за добу коронавірус виявили в однієї людини

Неділя, 24 травня 2020, 14:38

За минулу добу в Латвії зроблено 1203 тести на COVID-19 і виявлено один новий випадок зараження. 

Про це свідчать дані Центру профілактики і контролю захворювань Латвії, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За останню добу було госпіталізовано одного пацієнта з COVID-19, жодна людина не була виписана з лікарень. 

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Таким чином лікування в стаціонарі продовжують 25 хворих з коронавірусом. У 23 з них захворювання середньої тяжкості, двоє перебувають у важкому стані. 

З лікарень на сьогодні виписані 139 пацієнтів, які перехворіли на COVID-19.

В цілому в Латвії проведено 99 049 тестів, коронавірус підтверджений у 1 047 осіб. 712 людей вилікувалися, 22 померли.

Уряд Латвії планує в червні припинити оголошену через пандемію COVID-19 надзвичайну ситуацію, зберігши при цьому певні обмеження. 

З 15 травня Естонія, Латвія та Литва відкрили кордони для своїх громадян, а на початку тижня уряд Естонії оголосив про дозвіл на відновлення пасажирського авіасполучення з Данією.

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