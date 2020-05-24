В Латвии за сутки коронавирус обнаружили у одного человека

За минувшие сутки в Латвии сделано 1203 теста на COVID-19 и выявлен один новый случай заражения.

Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За последние сутки было госпитализировано одного пациента с COVID-19, никто не был выписан из больницы.

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Таким образом лечение в стационаре продолжают 25 больных с коронавирусом. В 23 из них заболевание средней тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц сегодня выписаны 139 пациентов, переболевших COVID-19.

В целом в Латвии проведено 99 049 тестов, коронавирус подтвержден в 1047 человек. 712 человек вылечились, 22 умерли.

Правительство Латвии планирует в июне прекратить объявленную из-за пандемии COVID-19 чрезвычайную ситуацию, сохранив при этом определенные ограничения.

С 15 мая Эстония, Латвия и Литва открыли границы для своих граждан, а в начале недели правительство Эстонии объявило о разрешении на восстановление пассажирского авиасообщения с Данией.