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Боррель: нужен разумный баланс между жесткостью и санкциями против РФ

Понедельник, 25 мая 2020, 14:17

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал к поддержке Украины и при этом подчеркнул необходимость избирательного сотрудничества с Россией.

Об этом он заявил во время вступительного слова на ежегодной конференции послов Германии, которая начнет председательствовать в Совете безопасности ООН в июне и в Совете ЕС в июле, пишет "Европейская правда".

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"На востоке мы должны обязательно поддерживать Украину и укреплять связи со всеми восточными партнерами. Но нам также нужна откровенная дискуссия о том, как вести себя с Россией, которая чувствует себя настолько смелой, чтобы бросать вызов важным интересам европейской безопасности", - сказал он.

Боррель считает, что Евросоюзу необходимо "выборочное взаимодействие" с Россией по важным для блока вопросам.

"Это не противоречит тому, чтобы сохранять твердость. Нам нужен разумный баланс между жесткостью и санкциями против России с осторожной попыткой взаимодействия в отдельных областях", - убежден Боррель.

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"Мы должны помнить о взаимозависимости в энергетической сфере, о которой я не должен напоминать вам, в Германии. Нам нужно покупать газ, а им нужно продавать. Поэтому инвестируйте в достижение лучшего понимания среди нас, как мы можем укреплять доверие, чтобы вместе двигаться вперед ", - добавил глава европейской дипломатии.

Ранее Боррель называл отношения с Россией стратегическим вызовом для Евросоюза и заявлял, что санкции против РФ сыграли важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе.

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