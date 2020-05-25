В Італії відкриваються спортзали та басейни

У більшості регіонів Італії у рамках наступного етапу послаблення карантину відкриваються спортзали та басейни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ilmessaggero.

У більшості регіонів Італії від сьогодні, 25 травня, відновлюють роботу спортзали та басейни.

Відвідувачі зобов’язані будуть триматися у 2 метрах одне від одного. Рекомендується приходити за попереднім записом і не більш ніж на півтори години.

Людей закликають якомога менше часу перебувати у роздягальнях, найкраще – приходити вже у купальнику, та дотримуватися правил, які були важливими і до епідемії: не ходити босоніж, користуватися лише власними рушниками та пляшками з водою.

Також рекомендується вимірювати температуру усім відвідувачам.

У Ломбардії це послаблення відклали до 31 травня, у Базилікаті – до 3 червня.

Як повідомлялося раніше, вчора у Ломбардії, епіцентрі епідемії в країні, не зафіксували жодної смерті за добу вперше з лютого. Загалом в Італії померли лише 50 хворих.

Нагадаємо, минулого понеділка після двох місяців жорсткого карантину в Італії відкрилися ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів.