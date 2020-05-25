В Италии открываются спортзалы и бассейны

В большинстве регионов Италии в рамках следующего этапа ослабления карантина открываются спортзалы и бассейны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ilmessaggero.

В большинстве регионов Италии с сегодняшнего дня, 25 мая, восстанавливают работу спортзалы и бассейны.

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Посетители обязаны будут держаться в 2 метрах друг от друга. Рекомендуется приходить по предварительной записи и не более чем на полтора часа.

Людей призывают как можно меньше времени находиться в раздевалках, лучше - приходить уже в купальнике, и соблюдать правила, которые были важными и до эпидемии: не ходить босиком, пользоваться только собственными полотенцами и бутылками с водой.

Также рекомендуется измерять температуру всем посетителям.

В Ломбардии это ослабление отложили до 31 мая, в Базиликате - до 3 июня.

Как сообщалось ранее, вчера в Ломбардии, эпицентре эпидемии в стране, не зафиксировали ни одной смерти за сутки впервые с февраля.

Напомним, в минувший понедельник после двух месяцев жесткого карантина в Италии открылись рестораны, бары, парикмахерские, музеи, спортивные центры и большинство магазинов.