Польща збирається скасувати "масковий режим"
Польща збирається найближчими днями скасувати "масковий режим" на вулиці, але, можливо, у деяких регіонах він збережеться довше.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet, про це заявив міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський.
За його словами, зобов’язання носити маску на вулиці може бути скасоване найближчими днями.
Водночас, у воєводствах, де коефіцієнт відтворення вірусу дорівнює 1 або більший 1, цю норму можуть залишити на більш довгий час.
Також, зазначив він, скоро мають оголосити про те, з яких дат буде дозволено проводити весілля.
Нагадаємо, "масковий режим" у Польщі був запроваджений 16 квітня – з початком послаблення карантину, щоб знизити ризик поширення вірусу безсимптомними хворими.
Зараз носити маску обов’язково у громадському транспорті, у приватному авто, якщо в салоні люди, які не проживають разом, на вулиці, на роботі та у громадських місцях – банках, магазинах, заправках тощо.
Маска не обов’язкова для дітей до 4 років, людей, які мають хронічні проблеми з органами дихання і тих, хто за станом здоров’я не може самостійно одягти чи зняти маску; колегам на роботі, якщо вони не контактують зі сторонніми людьми; під час роботи на фермі; водіям громадського транспорту, якщо салон відгороджений від місця водія; під час виконання релігійних обрядів; військовим під час виконання своїх обов’язків.
Нагадаємо, від сьогодні, 25 травня, маска на вулиці більше не обов’язкова у Чехії – якщо люди перебувають у місці, де можливо дотримуватися безпечної дистанції.