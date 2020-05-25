Польща збирається скасувати "масковий режим"

Польща збирається найближчими днями скасувати "масковий режим" на вулиці, але, можливо, у деяких регіонах він збережеться довше.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet, про це заявив міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський.

За його словами, зобов’язання носити маску на вулиці може бути скасоване найближчими днями.

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Водночас, у воєводствах, де коефіцієнт відтворення вірусу дорівнює 1 або більший 1, цю норму можуть залишити на більш довгий час.

Також, зазначив він, скоро мають оголосити про те, з яких дат буде дозволено проводити весілля.

Нагадаємо, "масковий режим" у Польщі був запроваджений 16 квітня – з початком послаблення карантину, щоб знизити ризик поширення вірусу безсимптомними хворими.

Зараз носити маску обов’язково у громадському транспорті, у приватному авто, якщо в салоні люди, які не проживають разом, на вулиці, на роботі та у громадських місцях – банках, магазинах, заправках тощо.

Маска не обов’язкова для дітей до 4 років, людей, які мають хронічні проблеми з органами дихання і тих, хто за станом здоров’я не може самостійно одягти чи зняти маску; колегам на роботі, якщо вони не контактують зі сторонніми людьми; під час роботи на фермі; водіям громадського транспорту, якщо салон відгороджений від місця водія; під час виконання релігійних обрядів; військовим під час виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, від сьогодні, 25 травня, маска на вулиці більше не обов’язкова у Чехії – якщо люди перебувають у місці, де можливо дотримуватися безпечної дистанції.