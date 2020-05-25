Польша собирается отменить масочный режим

Польша собирается в ближайшие дни отменить масочный режим на улице, но, возможно, в некоторых регионах он сохранится дольше.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

По его словам, обязанность носить маску на улице может быть отменена в ближайшие дни.

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В то же время в воеводствах, где коэффициент воспроизводства вируса равен 1 или больше 1, эту норму могут оставить на более долгое время.

Также, отметил он, скоро должны объявить о том, с каких дат будет разрешено проводить свадьбы.

Напомним, масочный режим в Польше был введен 16 апреля - с началом ослабления карантина, чтобы снизить риск распространения вируса бессимптомными больными.

Сейчас носить маску обязательно в общественном транспорте, в частном авто, если в салоне люди, которые не проживают вместе, на улице, на работе и в общественных местах - банках, магазинах, заправках и т.

Маска не обязательна для детей до 4 лет, людей, имеющих хронические проблемы с органами дыхания и тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно надеть или снять маску; коллегам на работе, если они не контактируют с посторонними людьми; во время работы на ферме; водителям общественного транспорта, если салон отгорожен от места водителя; во время выполнения религиозных обрядов; военным во время выполнения своих обязанностей.

Напомним, с сегодняшнего дня, 25 мая, маска на улице больше не обязательна в Чехии - если люди находятся в месте, где возможно соблюдать безопасную дистанцию.