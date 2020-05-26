У Данії змінили правила перетину кордону для закоханих: як доказ треба показати фото чи листи

Данія змінила свої правила перетину кордону, посилені через коронавірус, щоб парам, які живуть в різних країнах, стало простіше бачитися один з одним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

З початку поточного тижня хлопець або дівчина можуть перетинати кордон, щоб побачитися зі своєю другою половиною, за умови, що вони нададуть докази відносин, такі як текстові повідомлення, фотографії або листи.

Влада змінили ці правила після серйозної негативної реакції щодо конфіденційності даних, так що тепер просто потрібен аркуш паперу, підписаний обома сторонами.

"Якщо ви говорите, що ви перебуваєте у відносинах і це викладено в письмовій формі, цього достатньо", - заявив міністр юстиції Нік Хеккеруп, якого цитує Reuters.

Втім, за бажанням мандрівники все ж можуть показати фото або текстове повідомлення і це також буде вважатися доказом відносин.

Данія закрила свої кордони 14 березня для стримування епідемії коронавірусу. З тих пір в'їзд в країну дозволявся тільки в разі "чіткої мети" поїздки.

Раніше ЗМІ писали про закохану літню пару, чоловіка з Німеччини і жінку з Данії, які не могли відвідувати одне одного як раніше - тому проводили побачення на кордоні.