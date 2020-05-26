В Дании изменили правила пересечения границы для влюбленных: надо показать фото или письма

Дания изменила свои правила пересечения границы, усиленные из-за коронавируса, чтобы парам, которые живут в разных странах, стало проще видеться друг с другом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

С начала текущей недели парень или девушка могут пересекать границу, чтобы повидаться со своей второй половиной, при условии, что они предоставят доказательства отношений, такие как текстовые сообщения, фотографии или письма.

Власти изменили эти правила после серьезной негативной реакции о конфиденциальности данных, так что теперь просто нужен лист бумаги, подписанный обеими сторонами.

"Если вы говорите, что вы находитесь в отношениях, и это изложено в письменной форме, этого достаточно", - заявил министр юстиции Ник Хеккеруп, которого цитирует Reuters.

Впрочем, по желанию путешественники все же могут показать фото или текстовое сообщение, и это также будет считаться доказательством отношений.

Дания закрыла свои границы 14 марта для сдерживания эпидемии коронавируса. С тех пор въезд в страну разрешался только в случае "четкой цели" поездки.

Ранее СМИ писали о пожилой паре, мужчине из Германии и женщине из Дании, которые не могли посещать друг друга, как прежде - потому проводили свидание на границе.