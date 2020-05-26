Венгрия планирует отменить чрезвычайное положение 20 июня

Венгрия планирует 20 июня отменить чрезвычайное положение, введенное в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сегодня объявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в своем Facebook.

"Законопроект, призывающий правительство завершить действие чрезвычайного положения, будет внесен в парламент сегодня. После его принятия, действие чрезвычайного положения должно завершиться 20 июня, значительно раньше, чем во многих европейских странах", - написала она, рассказывая об итогах встречи министров ЕС, на которой обсуждались, в том числе, ослабление ограничительных мер в странах ЕС.

Юдит Варга отметила, что во время встречи акцент был на том, что Венгрия ввела чрезвычайное положение и предоставила премьеру чрезвычайные полномочия исключительно для эффективного противодействия эпидемии, и это дало свой результат.

"Я подчеркнула, что позиция Венгрии неизменна: за успешную защиту нельзя наказывать лишением финансирования", - отметила она.

Министр юстиции вновь назвала предварительные обвинения "безосновательными" и добавила, что "обманчивая информация о стране в очередной раз оказалась ложной".

"Мы знаем, откуда дует ветер, но ожидаем от тех, кто атаковал нас с несправедливыми политическими обвинениями, извинений за эту кампанию, которая осуществлялась вместо того, чтобы объединить усилия для защиты", - заявила Юдит Варга.

Напомним, в своей резолюции от 17 апреля Европарламент заявил, что решение в Венгрии о продлении чрезвычайного положения на неопределенный срок, разрешение правительства распоряжаться указом и ослабление надзора парламента "полностью несовместимы с европейскими ценностями".

В середине мая депутаты Европарламента выразили обеспокоенность чрезвычайным законодательством в Венгрии против COVID-19 и призвали Еврокомиссию и Совет ЕС ввести санкции и прекратить выплаты Венгрии.

Накануне дебатов Венгрия обвинила Европейский парламент в том, что он хочет принять решение относительно верховенства права в стране - при этом не давая ей выступить в защиту своей позиции.

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