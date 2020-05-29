Додон поедет на перенесенный парад в Москве

Президент Молдовы Игорь Додон планирует посетить перенесенный парад ко Дню Победы, который состоится в Москве 24 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом молдавскому изданию NewsMaker заявили в администрации президента Молдовы.

В пресс-службе рассказали, что Додон планировал принять участие в параде 9 мая, на который его пригласил российский коллега Владимир Путин.

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"Он обязательно поедет на парад, который запланировано провести 24 июня, и надеется, что в то время эпидемиологическая ситуация уже это позволит", - отметил изданию представитель администрации президента.

В России военный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

По данным российских СМИ, свое присутствие на московском параде подтвердили президенты Казахстана, Кыргызстана, а также лидеры непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщалось, Россия также планирует снова пригласить на парад президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон планировал принять участие в мероприятиях в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Дня Победы.