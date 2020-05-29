Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС выделил Украине 500 млн евро в рамках четвертого макрофина

Авиасообщение между Украиной и Австрией может возобновиться после 23 июня

Черногория с 1 июня разрешит въезд иностранцам из 26 стран

Во Франции со 2 июня стартует вторая фаза ослабления карантина






Кулеба и Сийярто встретились в Будапеште говорить о примирении

Пятница, 29 мая 2020, 13:20

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште, на которую украинский министр прибыл на автомобиле из-за карантина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Начался визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Венгрию - первый невиртуальный визит в должности министра иностранных дел и первый со времени введения ограничительных мер в контексте противодействия пандемии COVID-19", - сообщила посол на своей официальной Facebook-странице.

 
Фото с Facebook-страницы посла Украины в Венгрии Любови Непоп

Как сообщала "Европейская правда", поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, Дмитрий Кулеба отправился в Венгрию на автомобиле, преодолев более тысячи километров из Киева в Будапешт.

Ранее в МИД сообщали, что Кулеба и Сийярто уделят внимание подготовке к встрече лидеров Украины и Венгрии и "решению ряда проблемных вопросов украинско-венгерских отношений".

Читайте также
В МИД подтвердили визит Кулебы в Венгрию: из-за карантина поедет на авто

Они также обсудят дальнейшее развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов, пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Украинские эксперты, которые занимаются украинско-венгерскими отношениями, накануне визита подготовили совместную позицию по "красным линиям" Украины в поиске компромисса с Венгрией.

Перед встречей с Кулебой министр Петер Сийярто созвонился с болгарской коллегой Екатериной Захариевой, чтобы обсудить вопросы нацменьшинств в Украине.

Подробнее о том, чем можно и чем недопустимо поступаться на переговорах с Венгрией – в материале Предел уступок: что может пообещать Зеленский ради примирения с Венгрией

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия МИД Кулеба
powered by lun.ua