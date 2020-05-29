За 2 тижні у пункті пропуску "Шегині" перетнули кордон близько 24 тис. осіб

За два тижні пішохідним пунктом перетину кордону "Шегині" скористалися майже 24 тисячі осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За інформацією Держприкордонслужби, з часу відновлення роботи пункту пропуску 16 травня, там перетнули кордон майже 24 тисячі осіб.

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Пропуск громадян у пункті пропуску здійснюється лише в пішому порядку. В середньому за добу через кордон на вхід і вихід слідують від 2 до 2,5 тисяч осіб.

"На цей час черги перед пунктом пропуску відсутні. Ситуаційно, перед польським пунктом пропуску "Медика", виникає накопичення осіб, які після проходження контрольних процедур на вихід з України, очікують на оформлення суміжною стороною", - зазначають у повідомленні.





У Держприкордонслужбі нагадали, що зараз на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску: "Ягодин", "Краківець", "Рава-Руська" та "Шегині". Пропуск пішоходів через українсько-польський кордон здійснюється лише у "Шегинях", у решті перетнути кордон можна лише автотранспортом.

"Усі громадяни, які прибувають в Україну проходять температурний скринінг. Вони мають пройти обов’язковий двотижневий карантин та мають на вибір два варіанти – обсервацію, або самоізоляцію", - нагадують у відомстві. Переважна більшість людей, які прибувають в Україну через "Шегині", обирають самоізоляцію з використанням мобільного застосунку "Дій вдома".

Додаткових обмежень, пов’язаних з карантином, для громадян, які прямують на вихід з України, немає, але польською стороною запроваджені певні обмеження для тих, хто прибуває в Польщу.

Нагадаємо, рішення про відновлення роботи пункту пропуску прийняли 13 травня, запрацював пункт 16 травня.