За две недели в пункте пропуска "Шегини" пересекли границу около 24 тыс. человек

За две недели пешеходным пунктом пересечения границы "Шегини" воспользовались почти 24 тысячи человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По информации Госпогранслужбы, со времени возобновления работы пункта пропуска 16 мая там пересекли границу почти 24 000 человек.

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Пропуск граждан в пункте пропуска осуществляется только в пешем порядке. В среднем за сутки через границу на вход и выход следуют от 2000 до 2500 человек.

"В настоящее время очереди перед пунктом пропуска отсутствуют. Ситуационно перед польским пунктом пропуска "Медыка" возникает накопление лиц, которые после прохождения контрольных процедур на выход из Украины ожидают оформления смежной стороной", - отмечается в сообщении.





В Госпогранслужбе напомнили, что сейчас на границе с Польшей функционируют четыре пункта пропуска: "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини". Пропуск пешеходов через украинско-польскую границу осуществляется только в "Шегинях", в остальных пересечь границу можно только автотранспортом.

"Все граждане, прибывающие в Украине проходят температурный скрининг. Они должны пройти обязательный двухнедельный карантин и имеют выбора из двух вариантов - обсервация или самоизоляция", - напоминают в ведомстве. Подавляющее большинство людей, которые прибывают в Украину через "Шегини", выбирают самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дій вдома".

Дополнительных ограничений, связанных с карантином, для граждан, следующих на выход из Украины, нет, но польской стороной введены определенные ограничения для тех, кто прибывает в Польшу.

Напомним, решение о возобновлении работы пункта пропуска приняли 13 мая, заработал пункт 16 мая.