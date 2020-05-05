У Франції кількість померлих від коронавірусу перевищила 25 тисяч осіб

У Франції за останню добу підтверджено 306 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом, понад вдвічі більше ніж у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Загалом у Франції з 1 березня померли 25 201 осіб (15 826 у лікарнях та 9375 у соціальних та медико-соціальних закладах, переважно будинки престарілих). Вчора повідомлялося про найнижчий показник смертності з 22 березня.

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В даний час госпіталізовано 25 548 людей з інфекцію Covid-19, у тому числі 689 нових пацієнтів протягом 24 годин; 3696 пацієнтів зараз перебувають у реанімації.

З початку епідемії одужали і були виписані з лікарень 51 371 осіб.

Нагадаємо, у Великій Британії за добу зареєстрували 288 смертей від коронавірусу, що є найменшим показником за останній місяць.

В Італії кількість "активних" хворих на коронавірус вперше за кілька тижнів знизилася до менше 100 тисяч.