Во Франции количество умерших от коронавируса превысило 25 тысяч человек

Во Франции за последние сутки подтверждено 306 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, вдвое больше чем в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Всего во Франции с 1 марта умерли 25 201 человек (15826 в больницах и 9375 в социальных и медико-социальных учреждениях, преимущественно дома престарелых). Вчера сообщалось о самом низком показателе смертности с 22 марта.

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В настоящее время госпитализированы 25 548 человек с инфекцией Covid-19, в том числе 689 новых пациентов в течение 24 часов; 3696 пациентов сейчас находятся в реанимации.

С начала эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц 51 371 человек.

Напомним, в Великобритании за сутки зарегистрировали 288 смертей от коронавируса, что является наименьшим показателем за последний месяц.

В Италии количество "активных" больных коронавирусом впервые за несколько недель снизилось до менее 100 000.