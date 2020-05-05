В Германии количество новых случаев коронавируса держится на стабильном уровне

В Германии несколько возросло количество летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, однако ежедневное количество новых случаев заражения держится на стабильном уровне.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

За последние сутки в Германии подтверждено 685 новых случаев заболевания, почти столько же, как и днем ​​ранее. Общее количество инфицированных с начала эпидемии выросло до 163 860.

Также сообщается, что количество умерших среди инфицированных за сутки составило 139, тогда как днем ​​ранее было 43 умерших.

Впрочем, такой рост может объясняться тем, что на выходных данные идут с задержкой. С начала эпидемии в целом умерли 6831 человек.

Напомним, Германия на этой неделе ослабляет карантин, разрешив религиозные службы и посещения музеев, детских площадок, выставок и зоопарков, но только при условии соблюдения строгих мер.

Как сообщалось, федеральное правительство Германии пока не рекомендует поездки на большие расстояния для своих граждан в условиях пандемии коронавируса.