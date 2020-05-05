Из-за нарушения карантина к главе партии "Brexit" наведалась полиция

Представители полиции посетили главу партии "Brexit" Найджела Фараджа, чтобы напомнить ему о необходимости соблюдать карантин после того, как политик съездил в город Дувр в графстве Кент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

На прошлой неделе Фарадж рассказывал, что полицию "засыпали" жалобами на то, что политик проигнорировал приказ о пребывании дома и съездил к побережью Восточного Суссекса.

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Теперь же на Фараджа поступила аналогичная жалоба после того, как в понедельник он поехал в Дувр, чтобы сообщить о "скандале с нелегальными мигрантами".

По словам Фараджа, сотрудники полиции в понедельник вечером постучали в его дверь, чтобы напомнить ему о правилах, действующих в Великобритании в период вспышки коронавируса.

"Карантинное безумие. Двое полицейских только что постучали в дверь, чтобы обратить мое внимание на осуществление только необходимых поездок... Какая пустая трата времени и денег", - рассказал об инциденте Фарадж.

Фарадж утверждает, что как политик он относится к "ключевым работникам", поэтому такого рода поездки для него разрешены.

Напомним, в Британии оштрафовали пару, которая проехала 100 км, "чтобы понюхать море".