Эпидемия в Италии: продолжает уменьшаться количество новых больных и госпитализированных

В Италии количество погибших от коронавируса за сутки несколько выросла, по сравнению со вчерашним днем, но продолжает уменьшаться количество новых случаев и госпитализированных больных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа в Италии от коронавируса умерли 236 больных. Это несколько больше, чем показатели предыдущих дней – 195 вчера и 174 позавчера, что было самым низким показателем за более чем месяц.

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В то же время, количество "активных" больных коронавирусом (пациентов, которые сейчас имеют положительный тест) продолжает снижаться после того, как вчера впервые за много недель опустилась ниже отметки 100 тысяч. Сейчас это 98 467 человек, что на 1513 меньше, чем вчера.

За последние сутки обнаружили 1 075 новых больных – снова более чем на сотню меньше, чем 1221 накануне, и почти на 900 меньше, чем два дня назад. В Ломбардии, эпицентре эпидемии, количество новых случав тоже снизилось, после небольшого роста вчера (577) – до 500.

За сутки выздоровели еще 1225 человек – ровно столько же, как накануне.

Количество госпитализированных уменьшилось на более 550 человек – до 16 270, в отделениях интенсивной терапии – до 1427, что на 52 меньше, чем вчера.

Всего с начала эпидемии, в Италии зарегистрировали 213 013 случаев коронавируса. 29 315 больных умерли, 85231 – выздоровели.

Напомним, в понедельник, 4 мая, в Италии началась вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Через две недели должна заработать розничная торговля.

Подробнее о том, как выглядит жизнь Италии после 4 мая, читайте в публикации "Европейской правды": Выздоровление Италии: как страна восстанавливает жизнь после жесткого карантина.