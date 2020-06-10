Генсек НАТО призывает выполнить цели расходов на оборону, несмотря на пандемию

Генсек НАТО призывает стран-членов достичь поставленных целей по увеличению расходов на оборону, несмотря на экономические трудности в результате пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в комментарии немецкому изданию Die Welt.

Генеральный секретарь Йенс Столтерберг отметил, что в результате пандемии страны имеют экономические проблемы, и для выхода из ситуации вынуждены прибегать к дополнительным расходам. В то же время, вызовы для безопасности, которые существовали до пандемии коронавируса, не уменьшились.

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"Россия продолжает наращивать свою военную мощь. Глобальный баланс сил меняется в результате усиления Китая, а террористическая организация "Исламское государство" снова пытается отвоевать позиции в Сирии и Ираке", - отметил Йенс Столтенберг.

Страны НАТО договорились до 2024 года увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП.

Германия в последние годы существенно нарастила свои расходы на оборону, но все равно в 2019 году они достигли лишь 1,38% ВВП.

Для сравнения, оборонительные расходы США в 2019 году составили 3,4% ВВП - около 730 млрд долларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп критикует европейских союзников, в частности Германию, за недостаточные взносы в коллективную безопасность.

На днях в СМИ появилась информация о том, что в Белом доме приняли решение на треть сократить контингент американских военных в Германии.

Официально США эту информацию не подтвердили, а в Берлине заявили, что пока не получали подтверждения из Вашингтона о том, что Соединенные Штаты планируют вывести тысячи военнослужащих из Германии.