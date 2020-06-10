В суде по MH17 раскрыли показания очевидца запуска ракеты

Во время слушаний по делу о сбивании малайзийского Боинга в небе над Донбассом прокурор рассказал, что у следствия есть очевидец пуска ракеты, и поделился его показаниями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Напомним, о существовании свидетеля запуска ракеты стало известно в феврале. Представитель прокуратуры Тэйси Бергер сообщил в среду в рамках предварительных слушаний, что свидетель проходит по делу как X48.

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"Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, у блокпоста самопровозглашенной ДНР на дороге из Снежного к Саур-Могиле, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел , как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - детализировал прокурор.

По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.

"X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также что было четверо солдат в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в танковых шлемах. Эти солдаты выглядели не так, как те, что стояли на блокпосту", - передал показания свидетеля Бергер.

Прокурор утверждает, что этот свидетель был заслушан следственным судьей в 2016 году. Государственной прокуратуре была предоставлена ​​возможность задать ему несколько письменных вопросов. Следственный судья считает, что показания X48 "надежные".

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Прокуратура хотела бы опросить свидетеля еще раз, направив следственного судью для безопасного допроса. В частности, прокуратуру интересуют детали в отношении четырех солдат, и то, что с ними произошло после пуска ракеты.

8 июня возобновился второй блок заседаний Окружного суда Гааги, расследующей дело о сбивании авиалайнера MH17 "Малайзийских авиалиний". На этой неделе Государственная прокуратура Нидерландов завершила объяснения уголовного расследования.

Ожидается, что с 22 июня слушания возобновятся и на них слово будет иметь защита россиянина Олега Пулатова.

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