Прем'єра Італії допитають щодо дій уряду під час пандемії коронавірусу

Італійські прокурори з міста Бергамо в п'ятницю допитають прем'єр-міністра Джузеппе Конте після того, як родичі жертв корона вірусу подали скарги с вимогою провести розслідування щодо нібито недбалості уряду під час пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Бергамо розташоване у регіоні Ломбардія, який став епіцентром поширення корона вірусу в Італії з найбільшою кількістю інфікованих і померлих.

Родичі померлих стверджують, що "гарячі точки" спалаху вірусу мали бути ізольовані раніше, ніж це зробив уряд. Конте сказав, що "зовсім не хвилюється" щодо допиту.

Це перший юридичний груповий позов в Італії щодо пандемії. Прокуратура також допитає сьогодні міністра внутрішніх справ Італії Лучано Ламоргезе та міністра охорони здоров'я Роберто Сперансу.

Прокурори мають визначити, чи є підстави для звинувачення у кримінальній недбалості.

Нагадаємо, вибіркове тестування жителів провінції Бергамо на антитіла до коронавірусу показало позитивний результат у 57% протестованих.

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