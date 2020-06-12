Премьера Италии допросят о действиях правительства во время пандемии коронавируса

Итальянские прокуроры из города Бергамо в пятницу допросят премьер-министра Джузеппе Конте после того, как родственники жертв коронавируса подали жалобы с требованием провести расследование якобы халатности правительства во время пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Бергамо расположен в регионе Ломбардия, который стал эпицентром распространения коронавируса в Италии с наибольшим количеством инфицированных и умерших.

Родственники умерших утверждают, что "горячие точки" вспышки вируса должны были быть изолированы раньше, чем это сделало правительство. Конте сказал, что "совсем не переживает" относительно допроса.

Это первый юридический групповой иск в Италии по пандемии. Прокуратура также допросит сегодня министра внутренних дел Италии Лучано Ламоргезе и министра здравоохранения Роберто Сперансу.

Прокуроры должны определить, есть ли основания для уголовного обвинения в халатности.

Напомним, выборочное тестирование жителей провинции Бергамо на антитела к коронавирусу показало положительный результат у 57% протестированных.

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