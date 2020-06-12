Норвегія поки не відкриватиме кордон зі Швецією

Норвезький уряд заявив, що збереже обмеження на поїздки для відвідувачів зі Швеції, яку не закривали на карантин під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг заявила в п'ятницю, що кордон між скандинавськими країнами протяжністю понад 1600 кілометрів залишиться закритим.

Сольберг сказала, що єдиним винятком буде Готланд, шведський острів в Балтійському морі, де рівень поширення інфекцій був низьким.

Вона зазначила: "Я розумію, що це велике розчарування. Але обмеження засновані на об'єктивних критеріях, які однакові для всіх".

На відміну від більшості європейських країн, шведська влада рекомендувала жителям практикувати соціальну дистанційованість і забороняла тільки збори більше 50 осіб. Школи, бари та ресторани ніколи не закривалися під час пандемії.

Нагадаємо, уряд Фінляндії заявив у четвер, що зніме обмеження на поїздки до країн Балтії та Скандинавських держав за винятком Швеції.

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