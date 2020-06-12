Норвегия пока не будет открывать границу со Швецией

Норвежское правительство заявило, что сохранит ограничения на поездки для посетителей из Швеции, которую не закрывали на карантин во время пандемии коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг заявила в пятницу, что граница между скандинавскими странами протяженностью более 1600 километров останется закрытым.

Сольберг сказала, что единственным исключением будет Готланд, шведский остров в Балтийском море, где уровень распространения инфекций был низким.

Она отметила: "Я понимаю, что это большое разочарование. Но ограничения основаны на объективных критериях, которые одинаковы для всех".

В отличие от большинства европейских стран, шведские власти рекомендовали жителям практиковать социальную дистанцированность и запрещали только сборы более 50 человек. Школы, бары и рестораны никогда не закрывались во время пандемии.

Напомним, правительство Финляндии заявил в четверг, что снимет ограничения на поездки в страны Балтии и Скандинавских государств за исключением Швеции.

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