Канада повертає своїх військових інструкторів в Україну

Канадські військові інструктори повертаються в Україну для відновлення навчання українських військових, що було обмежене через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на National Post.

"Після переоцінки ситуації, в тому числі аналізу заходів з охорони здоров'я і ризиків, пов'язаних з COVID-19, було прийнято рішення розгорнути ще 90 з членів (місії)", - повідомила речниця Збройних сил Канади Лія Кемпбелл.

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"Цей персонал буде розгорнуто в червні 2020 року, він пройде 14-денний період ізоляції після прибуття в Україну. По завершенні цього періоду ізоляції вони будуть готові відновити свою місію підтримки Сил безпеки України", - додала вона.

Ще 50 військовослужбовців залишаться в Канаді на даний момент, додала речниця, "і будуть задіяні для навчання як тільки дозволять умови".

Через пандемію коронавірусу Канада утричі зменшила свою тренувальну військову місію, дислоковану в Україні у рамках операції UNIFIER. Під час планової ротації на початку квітня було заплановано розгортання 200 військовослужбовців, однак їх кількість склала усього близько 60.

Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.

Канадські військові навчають українських колег за 5 напрямками підготовки: тактика малих груп та снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина та логістика.