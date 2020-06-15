Зеленський і Трюдо обговорили лібералізацію візового режиму з Канадою

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Канади Джастін Трюдо обговорили питання спрощення візового режиму між двома країнами.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента, про це йшлося під час телефонної розмови двох лідерів.

Зокрема, Зеленський висловив сподівання на досягнення прогресу в процесі поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України та запропонував прискорити відповідну двосторонню роботу на рівні урядів.

"Ми маємо вже зараз окреслити часові рамки початку двостороннього візового діалогу. Можемо розпочати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад молоді, студентів, як говорили в Торонто торік" - сказав Зеленський.

У свою чергу Трюдо зазначив, що, попри складну ситуацію, зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим треба працювати.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба очікує, що найближчим часом Канада направить до України оціночну місію, яка визначить рівень відповідності України критеріям включення до списку "безвізових" країн.

Торік Канада запропонувала Україні приєднатися до програми спрощеного візового режиму – ЕТА+.

Попередній уряд Гончарука планував у 2020 році завершити переговори про спрощення візового режиму з Канадою.