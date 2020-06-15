Зеленский и Трюдо обсудили либерализацию визового режима с Канадой

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо обсудили вопрос упрощения визового режима между двумя странами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу президента, об этом шла речь во время телефонного разговора двух лидеров.

В частности, Зеленский выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины и предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

"Мы имеем уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году" - сказал Зеленский.

В свою очередь Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает, что в ближайшее время Канада направит в Украину оценочную миссию, которая определит уровень соответствия Украины критериям включения в список "безвизовых" стран.

В прошлом году Канада предложила Украине присоединиться к программе упрощенного визового режима – ЕТА+.

Предыдущее правительство Гончарука планировало в 2020 году завершить переговоры об упрощении визового режима с Канадой.