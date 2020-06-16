Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
Генеральний прокурор Молдови Александр Стояногло відправив компетентним органам США запит на екстрадицію колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Newsmaker.
У генпрокуратурі підтвердили, що всі необхідні документи і матеріали по справі Плахотнюка вже відправлені в США.
Раніше Стояногло заявляв, що Плахотнюка буде складно екстрадувати з США в Молдову, тому що для цього Молдові потрібно підписати з США договір про надання правової допомоги. Однак, за повідомленням прокуратури, генпрокурор відправив запит про екстрадицію на основі положень Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, яку Молдова ратифікувала в жовтні 2015 року.
Також Антикорупційна прокуратура нещодавно надіслала американській владі запит про проведення слідчих заходів щодо майна Плахотнюка, який знаходиться на території США.
Як відзначили в прокуратурі, найближчим часом і Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю відправить запит владі США за іншою кримінальною справою, в якій фігурує Плахотнюк.
Обидва судових доручення спрямовані в США з метою надання необхідних доказів, що підтверджують звинувачення, висунуті проти Плахотнюка, для виявлення та арешту активів, отриманих в результаті скоєних ним злочинів, а також для відшкодування шкоди, заподіяної в результаті крадіжки мільярда.
Нагадаємо, 22 травня суд у Кишиневі видав другий ордер на арешт Плахотнюка у зв'язку з новими звинуваченнями, які йому висунули 18 травня.
Йдеться про створення організованої злочинної групи, відмивання коштів і шахрайство в особливо великих розмірах. Зокрема, справа стосується розкрадання мільярда доларів з банківської системи Молдови.
Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року і вирушив в США. 13 січня 2020 року держсекретар США Майк Помпео в офіційній заяві оголосив, що США вводять санкції проти Плахотнюка і його сім'ї.