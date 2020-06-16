Генпрокуратура Молдовы отправила запрос в США на экстрадицию олигарха Плахотнюка
Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
В генпрокуратуре подтвердили, что все необходимые документы и материалы по делу Плахотнюка уже отправлены в США.
Ранее Стояногло заявлял, что Плахотнюка будет сложно экстрадировать из США в Молдову, потому что для этого Молдове нужно подписать с США договор об оказании правовой помощи. Однако, по сообщению прокуратуры, генпрокурор отправил запрос об экстрадиции на основе положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которую Молдова ратифицировала в октябре 2015 года.
Также Антикоррупционная прокуратура недавно прислала американским властям запрос о проведении следственных мероприятий в отношении имущества Плахотнюка, которое находится на территории США.
Как отметили в прокуратуре, в ближайшее время прокуратура по борьбе с организованной преступностью отправит запрос властям США по другому уголовному делу, в котором фигурирует Плахотнюк.
Оба судебных поручения направлены в США с целью предоставления необходимых доказательств, подтверждающих обвинения, выдвинутые против Плахотнюка, для выявления и ареста активов, полученных в результате совершенных им преступлений, а также для возмещения вреда, причиненного в результате кражи миллиарда.
Напомним, 22 мая суд в Кишиневе выдал второй ордер на арест Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, которые ему выдвинули 18 мая.
Речь идет о создании организованной преступной группы, отмывании средств и мошенничестве в особо крупных размерах. В частности, дело касается хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.
Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 и отправился в США. 13 января 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в официальном заявлении объявил, что США вводят санкции против Плахотнюка и его семьи.