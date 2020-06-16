На Мальті відкрили справу проти ексначальника поліції у справі вбитої журналістки

На Мальті відкрили розслідування щодо колишнього начальника поліції країни Лоуренса Кутаджара після звинувачень, що він втручався у розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції у 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Наказ про "офіційне" розслідування виніс у понеділок магістрат, який головує у судовому процесі у зв'язку зі справою.

Рішення було винесено після дев'ятигодинного засідання, під час якого суд заслухав звинувачення, що Кутаджар прикривав посередника, звинуваченого у допомозі в організації вибуху, який вбив Каруану Галіцію. Кутаджар, який у січні пішов у відставку з посади, заперечує будь-які порушення.

Посередник у вбивстві, букмекер і водій таксі Мельвін Теума, який отримав помилування президента в обмін на свідчення, стверджує, що заплатив трьом чоловікам, яких звинувачують в організації вибуху, нібито за наказом мальтійського бізнесмена Йоргена Фенеха.

Фенех, якого минулого року звинувачували у співучасті у вбивстві, не визнав своєї вини.

Кутаджар підтвердив, що двічі зустрічався з товаришем Теуми, і що той попросив його допомогти у пошуку звукозаписів, зроблених посередником. Ці записи, деякі з яких були відтворені в суді, є ключовою частиною справи проти Фенеха.

Кутаджар подав у відставку незабаром після того, як правляча партія країни призначила нового прем'єр-міністра. Але він продовжував працювати як консультант за сумісництвом, із зарплатою 31 000 євро на рік.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті.