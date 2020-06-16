На Мальте открыли дело против экс-начальника полиции по делу убитой журналистки

На Мальте открыли расследование в отношении бывшего начальника полиции страны Лоуренса Кутаджара после обвинений, что он вмешивался в расследование убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Приказ об "официальном" расследовании вынес в понедельник магистрат, который председательствует в судебном процессе в связи с делом.

Решение было вынесено после девятичасового заседания, во время которого суд заслушал обвинения, что Кутаджар прикрывал посредника, обвиняемого в помощи в организации взрыва, убившего Каруану Галицию. Кутаджар, который в январе ушел в отставку с поста, отрицает любые нарушения.

Посредник в убийстве, букмекер и водитель такси Мельвин Теума, получивший помилование президента в обмен на показания, утверждает, что заплатил трем мужчинам, которых обвиняют в организации взрыва, якобы по приказу мальтийского бизнесмена Йоргена Фенеха.

Фенех, которого в прошлом году обвиняли в соучастии в убийстве, не признал своей вины.

Кутаджар подтвердил, что дважды встречался с товарищем Теумы, и тот попросил его помочь в поиске звукозаписей, сделанных посредником. Эти записи, часть которых были воспроизведены в суде, являются ключевой частью дела против Фенеха.

Кутаджар подал в отставку вскоре после того, как правящая партия страны назначила нового премьер-министра. Но он продолжал работать в качестве консультанта по совместительству, с зарплатой 31 тыс. евро в год.

Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года на Мальте.