Меркель вперше за три місяці проведе особисту зустріч з главами федеральних земель

Після трьох місяців відео- і телефонних конференцій канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель вперше повинні зустрітися в середу для очних переговорів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

На порядку денному переговорів у Берліні будуть, крім іншого, постпандемічна економічна програма і майбутні відносини Німеччини з Великою Британією після Brexit.

Меркель і прем'єр-міністри востаннє зустрічалися особисто 12 березня. З тих пір вони обговорювали, як діяти під час пандемії коронавірусу, через кілька відеоконференцій.

З травня в Німеччині почали поступово скасовувати карантинні обмеження. Зараз пом'якшення заходів є компетенцією федеральних земель.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує залишити під забороною проведення масових заходів щонайменше до кінця жовтня.

Напередодні у Німеччині став доступний для скачування в Google Play Store і Apple Store офіційний додаток, який попереджає про можливу небезпеку заразитися коронавірусом. За добу його завантажили понад 6 мільйонів осіб.

Нагадаємо, минулого тижня Тюрингія стала першою федеральною землею Німеччини, яка скасувала практично всі запровадженні раніше обмеження задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції.