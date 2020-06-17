Меркель впервые за три месяца проведет личную встречу с главами федеральных земель

После трех месяцев видео- и телефонных конференций канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель впервые должны встретиться в среду для очных переговоров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

На повестке дня переговоров в Берлине будут, помимо прочего, постпандемическая экономическая программа и будущие отношения Германии с Великобританией после Brexit.

Меркель и премьер-министры раз встречались лично 12 марта. С тех пор они обсуждали, как действовать во время пандемии коронавируса, через несколько видеоконференций.

С мая в Германии начали постепенно отменять карантин. Сейчас смягчения мер является компетенцией федеральных земель.

Ранее сообщалось, что Германия планирует оставить под запретом проведения массовых мероприятий минимум до конца октября.

Накануне в Германии стал доступен для скачивания в Google Play Store и Apple Store официальное приложение, который предупреждает о возможной опасности заразиться коронавируса. За сутки его скачали более 6,5 млн человек.

Напомним, на прошлой неделе Тюрингия стала первой федеральной землей Германии, отменившей практически все введенные ранее ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.