В Дании уничтожат 11 тысяч норок из-за вспышки коронавируса на ферме

У норок, выращенных на одной из датских ферм, обнаружили коронавирусную инфекцию – около 11 тысяч животных будут убиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Власти решили, что из соображений безопасности все норки на ферме, где обнаружили вспышку, будут убиты, чтобы минимизировать риск распространения болезни.

Забиты будут около 11 тысяч животных.

Заражение животных было подтверждено после того, как коронавирусная инфекция была диагностирована у человека, связанного с фермой.

Это первый подобный случай на датских норковых фермах, которые являются крупнейшим производителем меха этих животных в мире.

В Нидерландах с апреля коронавирусную инфекцию выявили у норок на минимум 13 фермах, примерно 570 тысяч животных забили.

По мнению исследователей, некоторые животные могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 при контакте с инфицированными людьми. Во всем мире было зарегистрировано несколько таких случаев у некоторых видов животных, а также в зоопарках.

В Нидерландах были подтверждены единственные на сегодняшний день в мире случаи заражения человека от зараженных животных, которыми были норки.