Европейская народная партия обеспокоена политическими делами против Порошенко

Европейская народная партия (ЕНП) обеспокоена политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом после саммита ЕНП заявил президент партии Дональд Туск, сообщает "Европейская правда".

"Европейская народная партия очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политически мотивированное преследование и не могут быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов", - написал Туск на своей странице в Twitter в среду, 17 июня.

EPP is very concerned by political cases against former President Poroshenko. The charges should not resemble politically motivated persecution, nor be politically motivated against select political opponents.