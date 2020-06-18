Посольство США предостерегло официальный Киев от сведения политических счетов
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов.
Об этом говорится в обнародованном в четверг на официальной странице в Facebook заявлении посольства, пишет "Европейская правда".
"В условиях демократии все граждане имеют право на равное и справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - заявили американские дипломаты.
Накануне Европейская народная партия (ЕНП) выразила обеспокоенность политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.
Ранее от политического преследования Порошенко предостерегли ведущие члены Европарламента, которые занимаются Украиной, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.