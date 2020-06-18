Прокуратура Германии обвинила Россию в заказном убийстве чеченского командира

Немецкая прокуратура выдвинула гражданину России подозрение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, утверждая, что преступление было совершено по заказу правительства России.

С текстом обвинения ознакомилось немецкое издание Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Генеральный прокурор Петер Франк обвиняет российское правительство в заказе убийства Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии, в прошлом году.

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"Государственные органы центрального правительства Российской Федерации поручили преступнику ликвидировать жертву", - говорится в тексте обвинения.

По мнению немецкой стороны, причиной послужило "враждебное отношение" будущей жертвы к российским властям.

Бывшего полевого командира времен второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен.

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В тот же день в Берлине был задержан подозреваемый убийца Вадим Красиков, который находится под стражей. СМИ сообщили, что подозреваемый имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.

На месте преступления Красикова увидела молодежь, когда он бежал через кусты, сбросив сумку и велосипед в реку Шпрее.

Когда его арестовали, Красиков называл себя "Вадимом Соколовым". Однако расследование, проведенные SPIEGEL, Bellingcat, "инсайдер" и центром "Досье" показали, что его личность, вероятно, была фальсифицирована, а многочисленные признаки говорили об участии российских государственных органов в создании идентичности "Соколова".